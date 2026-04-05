Panamá Nacionales -  5 de abril de 2026 - 12:52

Concurso General de Becas 2026 exige certificación bancaria como requisito

El IFARHU evalúa los sitios más adecuados para la recepción de documentos del Concurso General de Becas 2026.

IFARHU anunció a los ganadores del Concurso General de Becas 2026.

IFARHU anunció a los ganadores del Concurso General de Becas 2026.

IFARHU
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) informó que los estudiantes de primaria, premedia y media preseleccionados en el Concurso General de Becas 2026 deberán presentar una certificación bancaria como parte de los requisitos de este año.

El documento debe ser solicitado en cualquier entidad bancaria del país. No obstante, debido a que algunos bancos restringen este trámite a menores de edad, la institución busca mecanismos para agilizar la apertura de cuentas. El objetivo es establecer un proceso eficiente que evite molestias y aglomeraciones a los padres de familia y tutores.

Por su parte, el director del IFARHU, Carlos Godoy, indicó que se evalúan los sitios más adecuados para la recepción de documentos a nivel nacional. Subrayó que, dada la cifra de 131 mil beneficiados, es imperativo descentralizar la atención para optimizar el servicio.

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