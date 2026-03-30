Concurso General de Becas 2026: promedios para mantener la beca del IFARHU

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) recordó a los estudiantes de primaria, premedia y media los requisitos académicos para conservar los beneficios del Concurso General de Becas 2026.
Errores comunes que provocan la suspensión de las becas del IFARHU
- Bajar del promedio mínimo establecido por la institución.
- Reprobar una o más asignaturas durante el año lectivo.
- No entregar la documentación requerida (boletines, créditos o constancias) en los periodos de recepción de documentos.
Montos del Concurso General de Becas 2026
Educación Básica y Media
- Primaria (a partir de 2° grado): B/. 45.00 mensuales.
- Premedia: B/. 55.00 mensuales
- Media: B/. 65.00 mensuales
Educación Superior (Licenciatura)
Los estudiantes de universidades oficiales recibirán una asignación de B/. 125.00 mensuales. Este beneficio cubre la duración normal de la carrera, incluyendo el proceso de trabajo de graduación.
Posgrado y Maestría
Para niveles superiores, el IFARHU cubre el costo neto de las materias que generen créditos y la matrícula (excluyendo servicios adicionales como seguros, carné o cafetería).