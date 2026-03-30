Concurso General de Becas 2026: promedios para mantener la beca del IFARHU

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) recordó a los estudiantes de primaria, premedia y media los requisitos académicos para conservar los beneficios del Concurso General de Becas 2026.

Aunque para participar en el concurso se exigió un promedio mínimo de 4.5, los estudiantes seleccionados deben mantener un promedio general no menor a 4.2 para no perder el beneficio. Asimismo, es obligatorio que las notas finales de cada materia individual se mantengan por encima de dicho rango.

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Errores comunes que provocan la suspensión de las becas del IFARHU

Bajar del promedio mínimo establecido por la institución.

Reprobar una o más asignaturas durante el año lectivo.

No entregar la documentación requerida (boletines, créditos o constancias) en los periodos de recepción de documentos.

Embed - Ifarhu Panama en Instagram: "Evita inconvenientes con tu beca IFARHU. Cumplir con el promedio, aprobar tus materias y entregar tus documentos a tiempo es clave para mantener el beneficio. Revisa siempre fechas y requisitos oficiales." View this post on Instagram

Montos del Concurso General de Becas 2026

Educación Básica y Media

Primaria (a partir de 2° grado): B/. 45.00 mensuales.

Premedia: B/. 55.00 mensuales

Media: B/. 65.00 mensuales

Educación Superior (Licenciatura)

Los estudiantes de universidades oficiales recibirán una asignación de B/. 125.00 mensuales. Este beneficio cubre la duración normal de la carrera, incluyendo el proceso de trabajo de graduación.

Posgrado y Maestría

Para niveles superiores, el IFARHU cubre el costo neto de las materias que generen créditos y la matrícula (excluyendo servicios adicionales como seguros, carné o cafetería).