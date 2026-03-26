Concurso General de Becas 2026: ¿cuánto recibirán los estudiantes por el IFARHU?

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) definió los montos mensuales que recibirán los estudiantes seleccionados en el Concurso General de Becas 2026 . Los pagos, que varían según el nivel académico, se asignarán tras la culminación de los periodos escolares y universitarios.

De acuerdo con el Reglamento de Becas, las asignaciones mensuales para planteles oficiales y particulares se distribuyen de la siguiente manera:

Montos del Concurso General de Becas 2026

Educación Básica y Media

Primaria (a partir de 2° grado): B/. 45.00 mensuales.

Premedia: B/. 55.00 mensuales

Media: B/. 65.00 mensuales

Educación Superior (Licenciatura)

Los estudiantes de universidades oficiales recibirán una asignación de B/. 125.00 mensuales. Este beneficio cubre la duración normal de la carrera, incluyendo el proceso de trabajo de graduación.

Posgrado y Maestría

Para niveles superiores, el IFARHU cubre el costo neto de las materias que generen créditos y la matrícula (excluyendo servicios adicionales como seguros, carné o cafetería).

¿Qué es la Certificación bancaria para el IFARHU?

Entre los requisitos para el Concurso General de Becas para los niveles de educación básica y media, destaca la certificación bancaria. El director del IFARHU, Carlos Godoy explicó que se buscan mecanismos para agilizar la apertura de cuentas, debido a que algunas entidades bancarias restringen este trámite a menores de edad. El objetivo es establecer un proceso oportuno que evite molestias y largas filas a los padres de familia.