Panamá Nacionales -  26 de marzo de 2026 - 17:29

Concurso General de Becas 2026: ¿cuánto recibirán los estudiantes por el IFARHU?

Los pagos del Concurso General de Becas, que oscilan entre los B/. 45.00 y los B/. 125.00, se distribuyen según el nivel académico del beneficiario.

Pago del Concurso General de Becas 2026.

Pago del Concurso General de Becas 2026.

IFARHU
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) definió los montos mensuales que recibirán los estudiantes seleccionados en el Concurso General de Becas 2026. Los pagos, que varían según el nivel académico, se asignarán tras la culminación de los periodos escolares y universitarios.

De acuerdo con el Reglamento de Becas, las asignaciones mensuales para planteles oficiales y particulares se distribuyen de la siguiente manera:

Montos del Concurso General de Becas 2026

Educación Básica y Media

  • Primaria (a partir de 2° grado): B/. 45.00 mensuales.
  • Premedia: B/. 55.00 mensuales
  • Media: B/. 65.00 mensuales

Educación Superior (Licenciatura)

Los estudiantes de universidades oficiales recibirán una asignación de B/. 125.00 mensuales. Este beneficio cubre la duración normal de la carrera, incluyendo el proceso de trabajo de graduación.

Posgrado y Maestría

Para niveles superiores, el IFARHU cubre el costo neto de las materias que generen créditos y la matrícula (excluyendo servicios adicionales como seguros, carné o cafetería).

¿Qué es la Certificación bancaria para el IFARHU?

Entre los requisitos para el Concurso General de Becas para los niveles de educación básica y media, destaca la certificación bancaria. El director del IFARHU, Carlos Godoy explicó que se buscan mecanismos para agilizar la apertura de cuentas, debido a que algunas entidades bancarias restringen este trámite a menores de edad. El objetivo es establecer un proceso oportuno que evite molestias y largas filas a los padres de familia.

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