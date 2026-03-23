Panamá Nacionales -  23 de marzo de 2026 - 11:50

Concurso General de Becas 2026: IFARHU planifica calendario y centros de recepción

Con una planificación adecuada, se busca que los padres cuenten con el tiempo suficiente para tramitar los requisitos del Concurso General de Becas.

 IFARHU planifica calendario de la Concurso General de Becas 2026.

 IFARHU planifica calendario de la Concurso General de Becas 2026.

@TReporta
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) informó que planifica el calendario de recepción de documentos para después de Semana Santa. El proceso está dirigido a los estudiantes de todos los niveles educativos preseleccionados en el Concurso General de Becas 2026.

Sobre este proceso, el director del IFARHU, Carlos Godoy, indicó que también se están buscando los sitios más adecuados para la recepción a nivel nacional, debido a que los 131 mil beneficiados de primaria, premedia, media, licenciatura, maestría y doctorado no pueden ser atendidos en un solo lugar.

Le podría interesar: IFARHU anuncia validación del PASE-U y controles para evitar uso indebido del subsidio

Con una planificación adecuada del cronograma, se busca que los padres cuenten con el tiempo suficiente para tramitar los requisitos exigidos por la entidad. Paralelamente, el IFARHU iniciará una validación con los beneficiarios del PASE-U, considerando que el proceso de matrícula por parte de los acudientes se completa tras el inicio del año escolar.

¿Qué es la Certificación bancaria para el IFARHU?

Entre los requisitos para los niveles de educación básica y media, destaca la certificación bancaria. Al respecto, el director de la institución explicó que se buscan mecanismos para agilizar la apertura de cuentas, debido a que algunas entidades bancarias restringen este trámite a menores de edad. El objetivo es establecer un proceso oportuno que evite molestias y largas filas a los padres de familia.

En esta nota:
Seguir leyendo

Concurso General de Becas 2026: detalles sobre la certificación bancaria para los preseleccionados

Cafeterías de la Universidad de Panamá reabren: horarios y cuáles están disponibles

IMA anuncia cierre temporal de tienda en Bocas del Toro: nuevas fechas de atención

Recomendadas

Más Noticias