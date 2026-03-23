IFARHU anuncia validación del PASE-U y controles para evitar uso indebido del subsidio

El IFARHU explicó que implementará nuevas medidas de control y validación en el programa PASE-U, con el objetivo de garantizar el uso adecuado de los fondos destinados a estudiantes. El director de la entidad, Carlos Godoy, indicó que tras la Semana Santa se publicará un calendario escalonado para la recepción de documentos de los preseleccionados del Concurso General de Becas y becas por discapacidad.

Godoy explicó que este proceso también permitirá validar la información de los beneficiarios del PASE-U, ya que cada año se detectan inconsistencias. “Hay más de 60 mil estudiantes que no cobran porque no se matricularon en el periodo establecido”, señaló.

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Cambios en la forma de pago

Entre las principales modificaciones, el IFARHU proyecta implementar pagos mediante transferencias bancarias (ACH), con el fin de mejorar la eficiencia y reducir filas durante las jornadas de pago.

Control en el uso del dinero del PASE-U

El encargado de la entidad, señala que también buscan establecer mecanismos que permitan controlar el destino del subsidio, evitando que los fondos sean utilizados en gastos no relacionados con la educación.

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“Padres utilizan el dinero en cosas que no está destinado para el propósito del subsidio”, advirtió Godoy. “Padres utilizan el dinero en cosas que no está destinado para el propósito del subsidio”, advirtió Godoy.

En ese sentido, se analiza un modelo en el que el dinero no pueda retirarse en efectivo, sino utilizarse directamente en comercios afiliados para:

Útiles escolares

Uniformes

Transporte

Alimentación

Diferencias con becas por mérito

IFARHU (5) IFARHU continua con el tercer pago de PASE-U. IFARHU

El IFARHU aclaró que estas restricciones aplicarían principalmente al PASE-U, ya que las becas del Concurso General sí permiten el retiro del dinero, al estar condicionadas al rendimiento académico.

Modernización del sistema

Como parte de la transformación institucional, el IFARHU busca fortalecer la trazabilidad de los fondos y avanzar hacia estándares de calidad internacional. “Queremos decirle al país en qué se está utilizando el dinero del programa PASE-U”, destacó el director.