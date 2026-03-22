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Cara a Cara con Carlos Godoy, director del Ifarhu

El director del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), Carlos Godoy, anunció en Cara a Cara que después de la Semana Santa será publicado el calendario para el trámite de validación de documentos de los estudiantes beneficados con becas de concurso. Explicó cómo se ha atendido el tema de los auxilios económicos, y el presupuesto del 2026 para hacerle frente a los compromisos.