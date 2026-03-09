PASE-U: IFARHU anuncia nuevas fechas de pago reprogramado este marzo

El IFARHU anunció la reprogramación oficial para la entrega del pago de PASE-U, destinada a estudiantes que no retiraron su beneficio económico en las fechas anteriormente estipuladas.
Calendario de atención para el cobro del PASE-U
La jornada de pagos del PASE-U se desarrollará en un horario de 7:00 a.m. a 2:00 p.m., cubriendo diversos corregimientos del distrito de Kankintú. Los estudiantes de primaria, premedia y media podrán realizar el retiro de su cheque de la siguiente manera:
-
Martes 10 de marzo: corregimientos de Bisira y Guoroni.
Miércoles 11 de marzo: corregimientos de Calante y Guoroni.
Jueves 12 de marzo: corregimientos de Tobe, Knankintú, Bisira y Guoroni.
Centros de cobro de PASE-U
Es indispensable que los acudientes verifiquen el centro educativo correspondiente para recibir el beneficio del PASE-U sin contratiempos. Esta reprogramación es la última oportunidad para los beneficiarios de la región que mantienen el tercer pago de 2025 pendiente de retiro.
Conoce aquí los centros de cobro: