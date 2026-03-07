Pago del PASE-U reprogramados: Centros de entrega por el IFARHU del 9 al 11 de marzo

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos informó que del 9 al 11 de marzo de 2026 realizará una jornada de reprogramación de pagos del Programa de Asistencia Social Educativo Universal ( PASE-U ) en la Comarca Emberá-Wounaan.

La jornada está dirigida a estudiantes que no lograron retirar el beneficio en las fechas previamente establecidas, con el objetivo de asegurar que todos los beneficiarios reciban este apoyo económico destinado a respaldar su formación académica.

PASE-U garantiza la continuidad educativa

De acuerdo con el IFARHU, la reprogramación busca garantizar que los estudiantes puedan acceder al beneficio, el cual forma parte de las políticas de apoyo educativo del Estado.

El PASE-U es un programa de asistencia económica que busca incentivar la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo, brindando recursos a familias para cubrir gastos escolares.

Las autoridades recomendaron a los beneficiarios acudir a los centros de pago asignados durante las fechas indicadas, cumpliendo con los requisitos establecidos por la institución.