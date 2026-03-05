Panamá Nacionales -  5 de marzo de 2026 - 16:40

Primer pago PASE-U 2026: IFARHU planifica calendario y logística de entrega

El IFARHU informó que se encuentra en el proceso de planificación del programa PASE-U ante el inicio de año escolar.

Pagos del PASE-U del IFARHU. 

Ana Canto
Ana Canto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) informó que se encuentra en la fase de planificación y logística para realizar el primer pago del PASE-U correspondiente al año 2026. Este desembolso inicial está vinculado al proceso de matrícula de los estudiantes.

Asignación del PASE-U

El PASE-U otorgado a los estudiantes consta de una asignación anual desglosada en tres pagos. El monto total dependerá del nivel de enseñanza del estudiante, de acuerdo con el siguiente detalle:

  • Educación primaria: B/. 270.00 anuales (distribuidos en pagos de B/. 90.00 cada tres meses).
  • Educación premedia: B/. 360.00 anuales (distribuidos en pagos de B/. 120.00 cada tres meses).
  • Educación media: B/. 450.00 anuales (distribuidos en pagos de B/. 150.00 cada tres meses).

