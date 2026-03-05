Primer pago PASE-U 2026: IFARHU planifica calendario y logística de entrega

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) informó que se encuentra en la fase de planificación y logística para realizar el primer pago del PASE-U correspondiente al año 2026. Este desembolso inicial está vinculado al proceso de matrícula de los estudiantes.
Asignación del PASE-U
El PASE-U otorgado a los estudiantes consta de una asignación anual desglosada en tres pagos. El monto total dependerá del nivel de enseñanza del estudiante, de acuerdo con el siguiente detalle:
- Educación primaria: B/. 270.00 anuales (distribuidos en pagos de B/. 90.00 cada tres meses).
- Educación premedia: B/. 360.00 anuales (distribuidos en pagos de B/. 120.00 cada tres meses).
- Educación media: B/. 450.00 anuales (distribuidos en pagos de B/. 150.00 cada tres meses).