Ministra de Gobierno defenderá proyecto que busca sancionar el uso de máscaras en protestas

La ministra de Gobierno Dinoska Montalvo confirmó que defenderá ante el Legislativo un proyecto de ley para penalizar el uso de máscaras durante las manifestaciones, buscando proteger la protesta pacífica.

Regulación para evitar la discrecionalidad

El anteproyecto busca modificar un artículo actual que la ministra Montalvo describe como "genérico" y abierto a la interpretación. La propuesta define con precisión el rol del Ministerio Público y los estamentos de seguridad ante situaciones puntuales en las calles.

Según la funcionaria, esto permitirá pasar de una normativa vaga a una herramienta clara que facilita la identificación de quienes cometen delitos en flagrancia, evitando que procesos judiciales se abran por meros señalamientos sin evidencia clara.

Proteger el derecho a la visibilidad

La ministra Montalvo enfatizó que esta medida no busca coartar la libre expresión, sino proteger a las poblaciones vulnerables.

"Las personas que realmente van a defender sus derechos no se ocultan, quieren ser visibilizados", afirmó la ministra Montalvo.

El objetivo es frenar a grupos que utilizan el anonimato para desvirtuar las acciones pacíficas y generar vandalismo.

La ministra declaró estar lista para enfrentar el debate, insistiendo en que el espacio para discutir esta necesidad de orden público es la Asamblea Nacional.