Diputado Popi Varela plantea restricciones de luces de escoltas y vidrios ahumados en autos

El diputado panameñista José Luis Varela resaltó que debe prohibirse la venta de luces de escolta en cualquier establecimiento y evitar que los vehículos utilizados para el transporte público circulen con vidrios ahumados.

Ante estas declaraciones, el abogado Nicolás Daniel Brea, recomendado al Pleno de la Asamblea para su nombramiento como director general de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), explicó que la ley establece qué tipos de vehículos pueden utilizar luces de escolta y que su comercialización debe estar debidamente autorizada.

El jurista también señaló que el uso de vidrios ahumados en el transporte colectivo y selectivo está prohibido por ley. En el caso del transporte selectivo, únicamente se permite su aplicación en el vidrio trasero.

Asimismo, indicó que es necesario reforzar la fiscalización para evitar que estas irregularidades continúen registrándose.