Panamá Nacionales -  4 de marzo de 2026 - 17:24

Diputado Popi Varela plantea restricciones de luces de escoltas y vidrios ahumados en autos

El diputado panameñista José Luis Varela consultó sobre la venta de luces de escoltas y de vidrios ahumados en el transporte selectivo.

Diputado José Luis Varela plantea restricciones en autos.

Diputado José Luis Varela plantea restricciones en autos.

Evgeny Tchebotarev - Unsplash
Ana Canto
Por Ana Canto

El diputado panameñista José Luis Varela resaltó que debe prohibirse la venta de luces de escolta en cualquier establecimiento y evitar que los vehículos utilizados para el transporte público circulen con vidrios ahumados.

Ante estas declaraciones, el abogado Nicolás Daniel Brea, recomendado al Pleno de la Asamblea para su nombramiento como director general de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), explicó que la ley establece qué tipos de vehículos pueden utilizar luces de escolta y que su comercialización debe estar debidamente autorizada.

El jurista también señaló que el uso de vidrios ahumados en el transporte colectivo y selectivo está prohibido por ley. En el caso del transporte selectivo, únicamente se permite su aplicación en el vidrio trasero.

Asimismo, indicó que es necesario reforzar la fiscalización para evitar que estas irregularidades continúen registrándose.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/TReporta/status/2029314604627538172&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Más de 700 trabajadores participan en programa de vigilancia médica en Barú

Fondos de descentralización financian obras viales, agua y electrificación en Panamá

CSS lanza Mi Caja Digital para pagar planilla en línea

Recomendadas

Más Noticias