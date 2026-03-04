Cruceros en Chiriquí: Royal Caribbean propone construir un dique seco en Puerto Armuelles

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, recibió este miércoles a ejecutivos de Royal Caribbean Group , quienes presentaron una propuesta para construir un dique seco flotante en Puerto Armuelles, provincia de Chiriquí, un proyecto que podría generar entre 500 y 800 empleos en los próximos años.

La iniciativa contempla la instalación del dique en el sector de Punta Piedra, donde la empresa busca establecer una plataforma industrial para la reparación de cruceros y otros grandes buques.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Contenido relacionado: ¿Cómo convertirse en donante de órganos en Panamá? Estos son los requisitos

Proyecto de Royal Caribbean permitiría reparar cruceros en Panamá

De acuerdo con los representantes de la compañía, el proyecto estaría diseñado inicialmente para atender y reparar cruceros de la propia empresa, aunque también podría ofrecer servicios a buques portacontenedores y embarcaciones especializadas.

image

La propuesta busca aprovechar el tránsito de los cruceros por Panamá para realizar reparaciones técnicas, evitando que las embarcaciones tengan que trasladarse hasta Asia para este tipo de mantenimiento.

El dique seco flotante proyectado tendría:

Capacidad de 130 mil toneladas

Longitud aproximada de 400 metros

Capacidad para levantar buques completamente cargados

Desarrollo del proyecto entre 2026 y 2031

Durante la reunión, los ejecutivos explicaron que el plan contempla varias etapas de desarrollo entre 2026 y 2031, incluyendo la construcción de una plataforma industrial con enfoque sostenible.

Entre los elementos que destacaron del proyecto se encuentran:

Diseño de una infraestructura baja en carbono

Gestión responsable de aguas servidas

Aplicación de estándares internacionales de seguridad y medio ambiente

Mulino destaca impacto económico para Barú

image

El presidente Mulino señaló que la iniciativa podría fortalecer el papel estratégico de Panamá dentro del sector marítimo internacional.

Además, destacó que el proyecto tendría un impacto importante en la generación de empleos calificados en el distrito de Barú y la provincia de Chiriquí, una región que, según indicó, ha permanecido rezagada durante años.

El mandatario también manifestó su respaldo a los esfuerzos para concretar la inversión, cuyo capital inicial es panameño y cuyo inicio podría darse este mismo año 2026.

Capacitación de mano de obra en Puerto Armuelles

Mientras se avanza en el desarrollo del proyecto, el Gobierno plantea capacitar personal local a través del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano, ampliando sus programas en Puerto Armuelles.

Mulino también agradeció que la empresa haya considerado a Panamá como destino de inversión y mencionó que empresarios japoneses han mostrado interés en impulsar otros proyectos en el país.

En la reunión también participaron el asesor presidencial Alberto Alemán Zubieta y el administrador de la Autoridad Marítima de Panamá, Luis Roquebert, junto a ejecutivos de la compañía.