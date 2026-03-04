Panamá Nacionales -  4 de marzo de 2026 - 13:11

Comerciantes de la vereda afroantillana en Río Abajo piden diálogo ante posible desalojo

Los comerciantes han invitado en reiteradas ocasiones al ministro del MOP; no obstante, la reunión aún no se ha concretado.

Comerciantes de la vereda afroantillana en Río Abajo.

Comerciantes de la vereda afroantillana en Río Abajo.

Ana Canto
Por Ana Canto

Comerciantes de la vereda afroantillana, en el corregimiento de Río Abajo, han solicitado información, la presencia de autoridades del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y un plazo razonable para iniciar el desalojo del área, que representa un importante espacio cultural para la comunidad.

Actualmente, los emprendedores cuentan con un documento oficial; sin embargo, según el chef José Dimas, propietario de uno de los locales, este no tendría validez, ya que fue entregado por la empresa encargada del proyecto de ampliación de la Vía España.

Ante esta situación, señaló que abogados presentaron un amparo de garantías contra la resolución.

Para aclarar las dudas, los comerciantes han invitado en reiteradas ocasiones al ministro del MOP, José Luis Andrade; no obstante, la reunión aún no se ha concretado.

Organizadores culturales indicaron que las autoridades deben participar en los encuentros, debido a que en este espacio se realizan actividades vinculadas a la cultura afroantillana en Panamá, lo que le otorga un alto valor comunitario.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2029254669482983830&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Cruceros en Chiriquí: Royal Caribbean propone construir un dique seco en Puerto Armuelles

¿Cómo convertirse en donante de órganos en Panamá? Estos son los requisitos

Detienen a exjefa de Cobranzas de la DGI por presunto peculado de B/.630 mil

Recomendadas

Más Noticias