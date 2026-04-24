Colegiales gratuitos en Arraiján generan polémica por uso de imagen de alcaldesa

El Municipio de Arraiján puso en marcha un servicio de colegial municipal para el traslado gratuito de estudiantes, una iniciativa que busca apoyar a las familias del distrito en medio de los costos de transporte.

No obstante, la medida ha generado polémica luego de que los vehículos fueran rotulados con imágenes de la alcaldesa, Stefany Peñalba.

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Transporte gratuito para estudiantes

El servicio tiene como objetivo facilitar el acceso de estudiantes a sus centros educativos, reduciendo el gasto diario en movilización, especialmente en sectores donde el transporte representa una carga económica significativa.

Polémica en Arraiján: colegiales municipales llevan imagen de la alcaldesa

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2047643450816725077?s=20&partner=&hide_thread=false El Municipio de Arraiján implementó el servicio de colegial municipal para el traslado gratuito de estudiantes, sin embargo, los vehículos fueron rotulados con imágenes de la alcaldesa Stefany Peñalba. pic.twitter.com/rhnw21IVKc — Telemetro Reporta (@TReporta) April 24, 2026

La inclusión de la imagen de la alcaldesa en los colegiales ha provocado reacciones en distintos sectores, al tratarse de un programa financiado con recursos públicos.

Este tipo de acciones suele generar debate sobre el uso adecuado de la imagen de funcionarios en iniciativas estatales o municipales.

Debate en la opinión pública

Mientras algunos ciudadanos destacan el beneficio del transporte gratuito, otros cuestionan la rotulación de los vehículos, señalando posibles implicaciones éticas y políticas.

Hasta el momento, no se ha emitido un pronunciamiento oficial adicional sobre este aspecto.