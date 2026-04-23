Concurso General de Becas 2026: inicia la recepción de documentos en la provincia de Panamá

El IFARHU desarrollará una nueva jornada de recepción de documentos del Concurso General de Becas.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) comenzará en la provincia de Panamá la recepción de documentos de los estudiantes preseleccionados del Concurso General de Becas 2026 . Específicamente, el proceso se llevará a cabo en las regiones educativas de Panamá Este y Panamá Norte.

La jornada se desarrollará del lunes 27 de abril al viernes 1 de mayo. Durante este periodo, la institución recibirá la documentación de 29,563 estudiantes de los niveles de primaria, premedia, media y universidad, como paso fundamental en el proceso de formalización para la obtención de sus beneficios.

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Concurso General de Becas 2026: recepción de documentos en Panamá

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Asimismo, la recepción de documentos se llevará a cabo de forma simultánea en las provincias de Colón, Darién, Coclé y Herrera, así como en las comarcas Emberá Wounaan y Guna Yala.

Los centros de atención y sedes regionales estarán habilitados en el sitio web www.ifarhu.gob.pa/recepcion-de-documentos-de-estudiantes.