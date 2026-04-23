Concurso General de Becas 2026: inicia la recepción de documentos en la provincia de Panamá

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) comenzará en la provincia de Panamá la recepción de documentos de los estudiantes preseleccionados del Concurso General de Becas 2026. Específicamente, el proceso se llevará a cabo en las regiones educativas de Panamá Este y Panamá Norte.
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Concurso General de Becas 2026: recepción de documentos en Panamá
- Tortí
- Chepo
- Tocumen
- 24 de Diciembre
- Las Mañanitas
- Pedregal
- Panamá Norte
Asimismo, la recepción de documentos se llevará a cabo de forma simultánea en las provincias de Colón, Darién, Coclé y Herrera, así como en las comarcas Emberá Wounaan y Guna Yala.
Los centros de atención y sedes regionales estarán habilitados en el sitio web www.ifarhu.gob.pa/recepcion-de-documentos-de-estudiantes.