Panamá Nacionales -  23 de abril de 2026 - 10:17

Concurso General de Becas 2026: inicia la recepción de documentos en la provincia de Panamá

El IFARHU desarrollará del lunes 27 de abril al viernes 1 de mayo una nueva jornada de recepción de documentos del Concurso General de Becas 2026.

El IFARHU desarrollará una nueva jornada de recepción de documentos del Concurso General de Becas. 

El IFARHU desarrollará una nueva jornada de recepción de documentos del Concurso General de Becas. 

IFARHU
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) comenzará en la provincia de Panamá la recepción de documentos de los estudiantes preseleccionados del Concurso General de Becas 2026. Específicamente, el proceso se llevará a cabo en las regiones educativas de Panamá Este y Panamá Norte.

La jornada se desarrollará del lunes 27 de abril al viernes 1 de mayo. Durante este periodo, la institución recibirá la documentación de 29,563 estudiantes de los niveles de primaria, premedia, media y universidad, como paso fundamental en el proceso de formalización para la obtención de sus beneficios.

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Concurso General de Becas 2026: recepción de documentos en Panamá

  • Tortí
  • Chepo
  • Tocumen
  • 24 de Diciembre
  • Las Mañanitas
  • Pedregal
  • Panamá Norte

Asimismo, la recepción de documentos se llevará a cabo de forma simultánea en las provincias de Colón, Darién, Coclé y Herrera, así como en las comarcas Emberá Wounaan y Guna Yala.

Los centros de atención y sedes regionales estarán habilitados en el sitio web www.ifarhu.gob.pa/recepcion-de-documentos-de-estudiantes.

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