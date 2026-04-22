Concurso General de Becas 2026: IFARHU anuncia nueva fecha para recepción de documentos

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) mantiene la recepción de documentos para los estudiantes preseleccionados en el Concurso General de Becas y el Programa de Apoyo Económico para Estudiantes con Discapacidad 2026.
Del 27 de abril al 1 de mayo, la entidad recibirá la documentación de 29,563 estudiantes de primaria, premedia, media y universidad. Este trámite es un paso indispensable para la formalización y el posterior desembolso de los beneficios.
El IFARHU enfatiza los siguientes puntos para los usuarios:
- Exclusividad: El trámite está dirigido únicamente a quienes ya fueron preseleccionados en la plataforma oficial.
- Documentación obligatoria: Es fundamental presentar todos los requisitos, incluyendo la Declaración Jurada Socioeconómica y el Registro de Selección (para estudiantes con discapacidad).
- Cumplimiento de fechas: Se recomienda asistir en los días asignados a cada región para evitar aglomeraciones.
Los centros de atención y sedes regionales estarán habilitados en el sitio web www.ifarhu.gob.pa/recepcion-de-documentos-de-estudiantes.