Panamá Nacionales -  22 de abril de 2026 - 12:54

Concurso General de Becas 2026: IFARHU anuncia nueva fecha para recepción de documentos

El trámite del IFARHU está dirigido únicamente a quienes ya fueron preseleccionados en la plataforma oficial del Concurso General de Becas 2026.

El IFARHU anuncia nueva fecha para recepción de documentos del Concurso General de Becas 2026.

El IFARHU anuncia nueva fecha para recepción de documentos del Concurso General de Becas 2026.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) mantiene la recepción de documentos para los estudiantes preseleccionados en el Concurso General de Becas y el Programa de Apoyo Económico para Estudiantes con Discapacidad 2026.

Para este proceso, la institución ha trasladado sus jornadas de atención a Colón, Darién, Panamá Este, Panamá Norte, el corregimiento de Tortí (Chepo) y las comarcas Emberá Wounaan y Guna Yala.

Del 27 de abril al 1 de mayo, la entidad recibirá la documentación de 29,563 estudiantes de primaria, premedia, media y universidad. Este trámite es un paso indispensable para la formalización y el posterior desembolso de los beneficios.

El IFARHU enfatiza los siguientes puntos para los usuarios:

  • Exclusividad: El trámite está dirigido únicamente a quienes ya fueron preseleccionados en la plataforma oficial.
  • Documentación obligatoria: Es fundamental presentar todos los requisitos, incluyendo la Declaración Jurada Socioeconómica y el Registro de Selección (para estudiantes con discapacidad).
  • Cumplimiento de fechas: Se recomienda asistir en los días asignados a cada región para evitar aglomeraciones.

Los centros de atención y sedes regionales estarán habilitados en el sitio web www.ifarhu.gob.pa/recepcion-de-documentos-de-estudiantes.

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