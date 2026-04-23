AMP informa que buque panameño permanece a la espera tras ser interceptado en Ormuz

La Autoridad Marítima de Panamá ( AMP ) informó que el buque con bandera panameña MSC Francesca, que fue interceptado por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica cuando transitaba alrededor del Estrecho de Ormuz, se mantiene a la espera de nuevas instrucciones por parte de las autoridades locales.

La entidad indicó que mantiene comunicación directa con los operadores y la empresa propietaria del buque, para brindar el apoyo correspondiente conforme con las facultades como Estado de Abanderamiento y de acuerdo con el derecho internacional marítimo.

Sobre el buque Euphoria que fue objeto de disparos por parte de embarcaciones no identificadas, la AMP señaló que no se han reportado heridos y la nave ya se encuentra fondeada en Khorfakkan, Emiratos Árabes Unidos.

La AMP reiteró el llamado a los buques con bandera panameña a evitar, en la medida de lo posible, el tránsito por el Estrecho de Ormuz.