Panamá Nacionales -  23 de abril de 2026 - 15:24

AMP informa que buque panameño permanece a la espera tras ser interceptado en Ormuz

La AMP indicó que mantiene comunicación directa con los operadores y la empresa propietaria del buque.

La AMP informó que el buque con bandera panameña MSC Francesca sigue retenido. 

La AMP informó que el buque con bandera panameña MSC Francesca sigue retenido. 

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Ana Canto
Por Ana Canto

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) informó que el buque con bandera panameña MSC Francesca, que fue interceptado por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica cuando transitaba alrededor del Estrecho de Ormuz, se mantiene a la espera de nuevas instrucciones por parte de las autoridades locales.

La entidad indicó que mantiene comunicación directa con los operadores y la empresa propietaria del buque, para brindar el apoyo correspondiente conforme con las facultades como Estado de Abanderamiento y de acuerdo con el derecho internacional marítimo.

Sobre el buque Euphoria que fue objeto de disparos por parte de embarcaciones no identificadas, la AMP señaló que no se han reportado heridos y la nave ya se encuentra fondeada en Khorfakkan, Emiratos Árabes Unidos.

La AMP reiteró el llamado a los buques con bandera panameña a evitar, en la medida de lo posible, el tránsito por el Estrecho de Ormuz.

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