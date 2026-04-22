Panamá condena incautación de buque con bandera panameña en el Estrecho de Ormuz.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá condenó enérgicamente la incautación del buque portacontenedores MSC-Francesca por parte de las autoridades de la República Islámica de Irán. El incidente ocurrió este miércoles mientras la embarcación, de bandera panameña y propiedad italiana, transitaba por las inmediaciones del Estrecho de Ormuz.
Panamá, como líder mundial en registro de naves, se une al llamado de la comunidad internacional para que el Estrecho de Ormuz se mantenga abierto a la navegación global, libre de amenazas y chantajes que comprometan el libre tránsito y el comercio mundial.