Panamá condena incautación de buque con bandera panameña en el Estrecho de Ormuz. Foto: MarineTraffic

Por Ana Canto El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá condenó enérgicamente la incautación del buque portacontenedores MSC-Francesca por parte de las autoridades de la República Islámica de Irán. El incidente ocurrió este miércoles mientras la embarcación, de bandera panameña y propiedad italiana, transitaba por las inmediaciones del Estrecho de Ormuz.

La Cancillería panameña subrayó que estas acciones incrementan las tensiones en la región del Golfo y resultan contrarias al derecho internacional. Asimismo, la entidad destacó que este hecho representa un grave atentado contra la seguridad marítima y una escalada innecesaria de hostilidades.

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