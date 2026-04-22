Panamá Nacionales -  22 de abril de 2026 - 17:40

Panamá condena incautación de buque con bandera panameña en el Estrecho de Ormuz

La Cancillería de Panamá subrayó que estas acciones incrementan las tensiones y resultan contrarias al derecho internacional.

Panamá condena incautación de buque con bandera panameña en el Estrecho de Ormuz.

Panamá condena incautación de buque con bandera panameña en el Estrecho de Ormuz.

Foto: MarineTraffic
Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá condenó enérgicamente la incautación del buque portacontenedores MSC-Francesca por parte de las autoridades de la República Islámica de Irán. El incidente ocurrió este miércoles mientras la embarcación, de bandera panameña y propiedad italiana, transitaba por las inmediaciones del Estrecho de Ormuz.

La Cancillería panameña subrayó que estas acciones incrementan las tensiones en la región del Golfo y resultan contrarias al derecho internacional. Asimismo, la entidad destacó que este hecho representa un grave atentado contra la seguridad marítima y una escalada innecesaria de hostilidades.

Panamá, como líder mundial en registro de naves, se une al llamado de la comunidad internacional para que el Estrecho de Ormuz se mantenga abierto a la navegación global, libre de amenazas y chantajes que comprometan el libre tránsito y el comercio mundial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2047064734600765607&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Vacantes de empleo en Panamá: estas son las oportunidades disponibles esta semana

Estudio arroja que más de 400 mil niños en Panamá viven en pobreza monetaria

Panamá busca transformar el servicio de agua potable

Recomendadas

Más Noticias