MEDUCA advierte sanciones por difundir amenazas en escuelas

El Ministerio de Educación (MEDUCA) advirtió a la población estudiantil que la difusión de mensajes con amenazas o situaciones de riesgo puede dar lugar a investigaciones y a la aplicación de medidas disciplinarias, "aun cuando se trate de bromas o tendencias".
La institución hizo un llamado enérgico a los padres de familia y acudientes para que supervisen las actividades digitales de sus hijos y promuevan el uso responsable de las redes sociales. Asimismo, recordó que todos los centros escolares cuentan con protocolos de seguridad que deben activarse de manera inmediata ante cualquier situación que represente un riesgo para la comunidad educativa.