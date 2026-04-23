Panamá Nacionales -  23 de abril de 2026 - 18:00

MEDUCA advierte sanciones por difundir amenazas en escuelas

El MEDUCA hizo un llamado enérgico a los padres de familia y acudientes para que supervisen las actividades digitales de sus hijos.

El MEDUCA advierte sanciones por difundir amenazas en escuelas.

El MEDUCA advierte sanciones por difundir amenazas en escuelas.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Educación (MEDUCA) advirtió a la población estudiantil que la difusión de mensajes con amenazas o situaciones de riesgo puede dar lugar a investigaciones y a la aplicación de medidas disciplinarias, "aun cuando se trate de bromas o tendencias".

Este pronunciamiento surge tras los incidentes reportados este jueves en la Escuela Guillermo Endara Galimany (La Chorrera), el Colegio de San Félix (Chiriquí) y el Instituto José Dolores Moscote (Ciudad de Panamá), donde aparecieron mensajes en los baños con supuestas amenazas de tiroteo.

La institución hizo un llamado enérgico a los padres de familia y acudientes para que supervisen las actividades digitales de sus hijos y promuevan el uso responsable de las redes sociales. Asimismo, recordó que todos los centros escolares cuentan con protocolos de seguridad que deben activarse de manera inmediata ante cualquier situación que represente un riesgo para la comunidad educativa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2047448257932956094&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

MEDUCA denuncia red de títulos falsos en el Registro Permanente de Docentes Elegibles

Nueva estrategia del MEDUCA guiará a estudiantes en la elección de su bachillerato

Meduca lanza el programa Ruta de Orientación Vocacional dirigido a estudiantes de premedia

Recomendadas

Más Noticias