El MEDUCA advierte sanciones por difundir amenazas en escuelas.

Por Ana Canto El Ministerio de Educación (MEDUCA) advirtió a la población estudiantil que la difusión de mensajes con amenazas o situaciones de riesgo puede dar lugar a investigaciones y a la aplicación de medidas disciplinarias, "aun cuando se trate de bromas o tendencias".

Te puede interesar: Meduca denuncia red que introducía diplomas falsos para favorecer a docentes en concursos

Este pronunciamiento surge tras los incidentes reportados este jueves en la Escuela Guillermo Endara Galimany (La Chorrera), el Colegio de San Félix (Chiriquí) y el Instituto José Dolores Moscote (Ciudad de Panamá), donde aparecieron mensajes en los baños con supuestas amenazas de tiroteo.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse

La institución hizo un llamado enérgico a los padres de familia y acudientes para que supervisen las actividades digitales de sus hijos y promuevan el uso responsable de las redes sociales. Asimismo, recordó que todos los centros escolares cuentan con protocolos de seguridad que deben activarse de manera inmediata ante cualquier situación que represente un riesgo para la comunidad educativa. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2047448257932956094&partner=&hide_thread=false El Meduca advirtió a los estudiantes que la difusión de mensajes con amenazas o situaciones de violencia puede dar lugar a la apertura de investigaciones y aplicación de medidas disciplinarias “aún cuando se trate de bromas o tendencias”.



El pronunciamiento del Meduca surge… https://t.co/Z8xS0kzCYn pic.twitter.com/AtsDOUcQxF — Telemetro Reporta (@TReporta) April 23, 2026