MEDUCA denuncia red de títulos falsos en el Registro Permanente de Docentes Elegibles

El Ministerio de Educación ( MEDUCA ) interpuso una denuncia penal ante el Ministerio Público por la presunta comisión de los delitos de falsificación de documentos, contra la administración pública y asociación ilícita para delinquir. La acción legal surge tras detectar la inscripción de títulos fraudulentos en el Registro Permanente de Elegibles.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, estas irregularidades tenían como objetivo alterar el puntaje de ciertos docentes para favorecerlos en los concursos de selección y asegurarles una vacante en el sistema público.

La institución detalló en un comunicado que los hechos se registraron en las siguientes regiones:

Bocas del Toro

Comarca Ngäbe-Buglé

Herrera

Darién

En el caso se investiga la presunta participación de funcionarios vinculados al sistema educativo. La denuncia fue presentada formalmente por la directora de Asesoría Legal, Nilka González, y la directora de Recursos Humanos, Celia Rodríguez, quienes acudieron ante la autoridad competente para exigir una investigación profunda que deslinde responsabilidades.