Panamá Entrevistas - 8 de junio de 2026 - 08:29
Programa de Amazon y Meduca ha beneficiado a 31 mil panameños
Karla Wong, líder de Educación y Sector Público de Amazon , explicó que através del programa "Skilling Panamá",se ha brindado capacitación a 31 mil panameños, y este año será lanzado un nuevo capítulo denominado 'IA sin Límites'", que frma parte de una estrategia para brindar cursos de capacitación gratuita en inteligencia artificial, que consiste en entrenar dos millones de personas en Latinoamérica.