Nelly Edith González Hernández asumirá la presidencia del TAFP

Nelly Edith González Hernández fue designada como presidenta del Tribunal Administrativo de la Función Pública (TAFP) para el período 2026-2028, mediante la Sala de Acuerdos No. 006-2026.

La designación reconoce su trayectoria y experiencia dentro de la administración pública panameña, así como su aporte al fortalecimiento institucional y al cumplimiento de las funciones que desarrolla este organismo.

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Presidencia del TAFP: designación para el período 2026-2028

La elección de González Hernández se formalizó a través de la Sala de Acuerdos No. 006-2026, mediante la cual se estableció la nueva presidencia del Tribunal Administrativo de la Función Pública para los próximos dos años.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EcoPanamaTV/status/2064067437042237477?s=20&partner=&hide_thread=false Magistrada Nelly González asume Presidencia del Tribunal Administrativo de la Función Públicahttps://t.co/fPNpnqAzUk — ECOtvPanamá (@EcoPanamaTV) June 8, 2026

El TAFP es la entidad encargada de conocer y resolver controversias relacionadas con la carrera administrativa y los derechos de los servidores públicos dentro de la administración estatal.

La designación destaca la experiencia acumulada por González Hernández en el servicio público, donde ha desempeñado diversas responsabilidades vinculadas a la gestión institucional y la aplicación de la normativa administrativa.

Las autoridades señalaron que su experiencia contribuirá al fortalecimiento de las funciones del tribunal y a la promoción de una administración pública basada en los principios de legalidad, transparencia y debido proceso.

Rol del Tribunal Administrativo de la Función Pública

El Tribunal Administrativo de la Función Pública tiene entre sus responsabilidades atender recursos y controversias relacionadas con actos administrativos que afectan a los servidores públicos amparados por la carrera administrativa.

Además, busca garantizar el respeto de los derechos y deberes de los funcionarios, contribuyendo a la estabilidad y profesionalización del servicio público en Panamá.

Con esta designación, González Hernández asumirá la dirección del organismo para el período 2026-2028, liderando las funciones jurisdiccionales y administrativas que corresponden al tribunal.