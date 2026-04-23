Aparatoso accidente vehicular en la vía Panamericana cerca de Remedios

Se registra un accidente vehicular sobre la vía Panamericana, específicamente cerca de la entrada del distrito de Remedios, en la provincia de Chiriquí.
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Se registra un accidente vehicular en la vía Panamericana, cerca de la entrada de Remedios, en la provincia de Chiriquí. @SOS_PTY pic.twitter.com/h3vtuvVRxR— Telemetro Reporta (@TReporta) April 23, 2026