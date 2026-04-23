Chiriquí Nacionales -  23 de abril de 2026 - 16:24

Aparatoso accidente vehicular en la vía Panamericana cerca de Remedios

Las autoridades atienden el accidente registrado cerca de la entrada del distrito de Remedios, en Chiriquí.

Accidente vehicular en la vía Panamericana cerca de Remedios.

Accidente vehicular en la vía Panamericana cerca de Remedios.

@SOS_PTY
Ana Canto
Por Ana Canto

Se registra un accidente vehicular sobre la vía Panamericana, específicamente cerca de la entrada del distrito de Remedios, en la provincia de Chiriquí.

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