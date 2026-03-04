CSS lanza Mi Caja Digital para pagar planilla en línea

La Caja de Seguro Social (CSS) anunció que ahora los empleadores pueden pagar su planilla de forma más rápida a través de la plataforma Mi Caja Digital, un sistema que permite realizar el trámite en línea desde la computadora o el celular.
Contenido relacionado: Pago a jubilados y pensionados inicia este miércoles 4 por ACH y jueves 5 de marzo por cheque
Cómo acceder a Mi Caja Digital
Los interesados pueden ingresar directamente a la plataforma en el siguiente enlace oficial: http://micajadigitalpagos.css.gob.pa
De acuerdo con la CSS, el sistema ofrece un proceso que destaca por ser:
- Rápido
- Seguro
- Confiable
Además, permite a los usuarios gestionar su planilla sin necesidad de acudir presencialmente a las oficinas.
Transformación digital de trámites en la CSS
Con la implementación de Mi Caja Digital, la CSS continúa avanzando en la digitalización de sus servicios, con el objetivo de simplificar los trámites para empleadores y mejorar la eficiencia en los procesos de pago y gestión administrativa. Este tipo de plataformas también busca reducir tiempos de espera y facilitar el cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social.