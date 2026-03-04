MINSA habilita odontología en el Policentro de San Isidro con 160 cupos diarios

El Ministerio de Salud (MINSA) amplió la cartera de servicios en el Policentro de San Isidro, habilitando el área de odontología con capacidad para atender hasta 160 pacientes por día. La nueva sala cuenta con ocho sillones odontológicos, lo que permitirá reforzar la atención bucal en el sector y reducir los tiempos de espera.
Horario extendido de atención por MINSA
El servicio estará disponible en un horario de 7:00 a.m. a 11:00 p.m., ampliando la cobertura para facilitar el acceso a quienes trabajan o estudian durante el día.
Entre los procedimientos que se ofrecerán se encuentran:
- Limpiezas dentales
- Restauraciones
- Atención en odontopediatría
Refuerzan servicios de salud en San Miguelito
Con esta ampliación, el MINSA busca fortalecer la atención primaria en el área y mejorar el acceso a servicios odontológicos para la población de San Miguelito.
La entidad reiteró que la expansión de la cartera de servicios forma parte de las acciones para optimizar la red pública de salud y garantizar atención oportuna a la comunidad.