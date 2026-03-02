MINSA reporta 822 casos de dengue y 20 muertes por influenza en 2026

El Ministerio de Salud de Panamá ( MINSA ) , a través de su Departamento de Epidemiología, informó las cifras correspondientes a la semana epidemiológica N.° 5, comprendida del 1 al 7 de febrero de 2026, sobre diversas enfermedades vigiladas en el país.

Entre los datos más relevantes, las autoridades reportaron 822 casos de dengue a nivel nacional y 20 defunciones acumuladas por influenza en lo que va del año.

Influenza: 20 defunciones acumuladas en 2026

Durante la semana epidemiológica N.° 5 se notificaron dos nuevas defunciones por influenza, elevando el total acumulado a 20 fallecimientos.

De acuerdo con el informe del MINSA:

El 90% de las personas fallecidas (18) no contaban con vacuna contra la influenza.

no contaban con vacuna contra la influenza. El 70% (14) presentaban factores de riesgo como edad avanzada o enfermedades metabólicas, cardiovasculares y renales.

Casos de dengue en el país

En relación con el dengue, el reporte epidemiológico detalla:

822 casos registrados en total

727 casos sin signos de alarma

92 casos con signos de alarma

3 casos de dengue grave

Las autoridades sanitarias indicaron que continúan los operativos de control en todo el país para reducir la propagación de esta enfermedad.

Las autoridades sanitarias recomiendan no automedicarse y acudir a un centro de salud ante la sospecha de la enfermedad, especialmente si aparecen signos de alarma.