Presidenta de la Corte Suprema se reúne con la OCDE para fortalecer la justicia

Presidenta de la Corte Suprema se reúne con la OCDE

La magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Panamá , María Cristina Chen Stanziola, sostuvo un encuentro con Tatyana Teplova, jefa de la División de Asociaciones Globales, Inclusión y Justicia del Departamento de Gobernanza Pública de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la mañana de este lunes 2 de marzo de 2026.

Contenido relacionado: Encuentran a una persona dormida en la pista del aeropuerto de Bocas del Toro

La reunión tuvo como objetivo fortalecer la cooperación entre ambas instancias para avanzar hacia los más altos estándares y mejores prácticas internacionales en materia de justicia.

Enfoque en acceso a la justicia

image

Durante el encuentro se destacó la recomendación del Consejo de la OCDE sobre el acceso a la justicia y los sistemas judiciales centrados en las personas. Este enfoque promueve sistemas de justicia inclusivos, eficaces y basados en evidencia, diseñados para responder de manera oportuna y equitativa a las necesidades de la ciudadanía.

Las partes subrayaron que la alineación progresiva con estos estándares internacionales contribuirá a consolidar un sistema judicial más accesible, eficiente y legítimo en Panamá.

Reunión entre la Corte y OCDE se realizó en el Palacio de Justicia

El encuentro se llevó a cabo en el despacho de la Presidencia de la Corte Suprema, ubicado en el Palacio de Justicia Gil Ponce, en el corregimiento de Ancón.

Este acercamiento forma parte de los esfuerzos institucionales orientados a fortalecer la gobernanza pública y mejorar el funcionamiento del sistema judicial en el país.