Eclipse lunar total en Panamá este 3 de marzo: horarios y cómo ver la "Luna de Sangre"

Panamá se prepara para presenciar un eclipse lunar total el martes 3 de marzo de 2026, evento astronómico en el que nuestro satélite adquirirá una tonalidad rojiza característica.

De acuerdo con datos de la NASA y plataformas astronómicas oficiales, el fenómeno comenzará durante la madrugada, permitiendo a los observadores locales disfrutar de casi todas sus fases antes de que la Luna se oculte en el horizonte.

Embed - Dirección Nacional de Ciencias Espaciales - UTP en Instagram: "Eclipse Lunar Total en Panamá Este martes 3 de marzo de 2026, presenciaremos un eclipse lunar total. Este fenómeno ocurre debido a la alineación entre el Sol, la Tierra y la Luna, donde nuestra atmósfera filtra la luz solar, tiñendo al satélite de un tono rojizo. @rodneydelgados comparte las horas claves del eclipse Cronología para Panamá (Hora Local): 03:44 a.m. Inicio fase penumbral. 04:50 a.m. Inicio fase parcial (la sombra terrestre será evidente). 06:04 a.m. Inicio de la totalidad (Luna de Sangre). 06:29 a.m. Máximo punto visible. Nota importante: La Luna se ocultará por el horizonte a las 6:32 a.m., por lo que la visibilidad dependerá de un horizonte hacia el Oeste despejado. ¿Tienes tu lugar de observación listo? Déjame tus dudas en los comentarios. #Astronomía #Panamá #EclipseLunar #Ciencia #LunaDeSangre #EventosAstronómicos" View this post on Instagram

El cronograma oficial para el territorio panameño (EST) es el siguiente:

Inicio de la fase penumbral: 3:44 a.m.

3:44 a.m. Inicio del eclipse parcial: 4:50 a.m.

4:50 a.m. Inicio de la totalidad (Luna de Sangre): 6:04 a.m.

6:04 a.m. Punto máximo en Panamá: 6:29 a.m. (momento de mayor magnitud antes del ocaso lunar).

En ciudades como la capital, Colón y Santiago, la Luna se ocultará cerca de las 6:33 a.m., por lo que la fase final del eclipse no será visible desde el país.

Embed - Telemetro on Instagram: "El 3 de marzo de 2026 se producirá un eclipse lunar total en el que la Luna quedará completamente cubierta por la sombra de la Tierra y adquirirá un tono rojo intenso durante aproximadamente 58 minutos, en un fenómeno conocido como Luna de sangre. Este efecto ocurre cuando el Sol, la Tierra y la Luna se alinean y la luz solar, al atravesar la atmósfera terrestre, filtra los tonos azules y permite que predominen los rojizos sobre la superficie lunar. El proceso comenzará con una fase parcial antes de llegar a la totalidad, que será el momento más impactante y podrá observarse a simple vista sin necesidad de equipos especiales, siempre que el cielo esté despejado. En Panamá, la fase total está prevista entre las 6:04 a.m. y las 7:03 a.m., con el punto máximo alrededor de las 6:33 a.m., coincidiendo con el amanecer. " View this post on Instagram

Recomendaciones para la observación

A diferencia de los eclipses solares, los eclipses lunares son completamente seguros para la vista y no requieren filtros especiales. Para obtener la mejor experiencia en suelo panameño, se recomienda buscar puntos elevados o áreas con el horizonte hacia el oeste despejado de edificios o montañas, ya que el evento ocurrirá a baja altura poco antes del amanecer.

Expertos del Observatorio de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) suelen destacar que la nitidez del color rojizo dependerá de las condiciones atmosféricas y la nubosidad del momento.

Este fenómeno, conocido también como la "Luna de Gusano" por coincidir con esta fase lunar, no volverá a repetirse con estas características de totalidad hasta el año 2028.