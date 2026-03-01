No habrá clases este lunes: MEDUCA confirma cuántas escuelas estarán cerradas

El inicio del año escolar 2026 en Panamá tendrá ajustes en algunos centros educativos. El Ministerio de Educación ( MEDUCA ) informó que 13 escuelas no iniciarán clases presenciales el lunes 2 de marzo, aunque se han habilitado mecanismos alternativos para garantizar la continuidad del proceso educativo.

La viceministra Académica de Educación, Agnes de Cotes, explicó que los directores de estos planteles han organizado estrategias a distancia mientras se resuelven las situaciones que impiden el inicio presencial.

“Son 13 escuelas que el MEDUCA ha comunicado al país que no inician de manera presencial, pero los directores han buscado los mecanismos a distancia para atenderles”, indicó la funcionaria. “Son 13 escuelas que el MEDUCA ha comunicado al país que no inician de manera presencial, pero los directores han buscado los mecanismos a distancia para atenderles”, indicó la funcionaria.

La mayoría de las escuelas sí iniciarán clases el 2 de marzo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2025917130391076879?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2025917130391076879%7Ctwgr%5E2bdb520c2c1b981a089268185027599e0266ac85%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Ftelemetro.backend.thinkindot.com%2Fbackend%2Feditor20%2Fphp%2FObjectTinyMCEIframe.php%3Ffield%3DcuerpoclassName%3Dheight%3D600pxmaxheight%3D620minheight%3D400plugings%3D20paste20tdlinkNew20lists20advlist20autoresize20tdparagraph20tdhighlight20tdgrouper20tdembed20tdclipboard20liveblog20tdwordcount20noneditable2020tablewidth%3D600pxtoolbar1%3D20undo20redo2020styleselect2020alignleft20aligncenter20alignright20alignjustify2020bold20italic20removeformat2020backcolor2020bullist2020numlist2020tdlinkNew2020tdparagraph2020tdhighlight2020tdgrouper2020tdembed2020liveblog20wordcount20tableallow_header_formats%3D1allow_inline_formats%3D1ignore_parser%3Dtimestamp%3D17723836552317869&partner=&hide_thread=false La viceministra Académica de Educación, Agnes de Cotes, explicó las alternativas empleadas para enfrentar la falta de agua en sectores como San Miguelito, y la recomendación para las escuelas de la región de Azuero. pic.twitter.com/taemz5q0Ag — Telemetro Reporta (@TReporta) February 23, 2026

Las autoridades educativas reiteraron que el calendario escolar se mantiene para la mayoría de los centros educativos del país.

“El 2 de marzo todos los centros educativos habilitados deben recibir a los estudiantes del país, en escuelas oficiales y particulares”, agregó la funcionaria. “El 2 de marzo todos los centros educativos habilitados deben recibir a los estudiantes del país, en escuelas oficiales y particulares”, agregó la funcionaria.

Medidas por falta de agua en algunas regiones del MEDUCA

El MEDUCA también informó que se han implementado alternativas para enfrentar situaciones como la falta de agua en sectores de San Miguelito, así como recomendaciones dirigidas a escuelas de la región de Azuero, con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas para el desarrollo de las clases.

Las autoridades indicaron que continúan evaluando la situación en los planteles que presentan dificultades para asegurar el inicio del año escolar sin mayores afectaciones.