Panamá Nacionales -  28 de febrero de 2026 - 15:01

Panamá recomienda evitar viajes no esenciales al Medio Oriente por situación regional

La Cancillería de Panamá exhortó a los panameños que residen en Irán, Israel, Líbano y Kuwait a mantenerse en estado de alerta.

EFE/EPA/ABIR SULTAN

La entidad exhortó a los panameños que residen en Israel, Líbano, Kuwait, Irak, Qatar, Baréin, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Arabia Saudita e Irán a mantenerse en estado de alerta, informarse únicamente a través de fuentes oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades locales.

Para orientación adicional, el Ministerio informó que se mantiene activo el Centro de Coordinación de Información (CECODI), disponible para brindar apoyo y atender consultas de los ciudadanos.

Los canales habilitados son los siguientes:

  • Teléfono: (507) 504-9514
  • WhatsApp: (507) 6371-8485 y (507) 6330-6252
  • Correo electrónico: [email protected]
