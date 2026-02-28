Panamá recomienda evitar viajes no esenciales al Medio Oriente por situación regional.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá recomendó a los ciudadanos panameños abstenerse de realizar viajes no esenciales a países del Medio Oriente, ante la situación regional actual.

La entidad exhortó a los panameños que residen en Israel, Líbano, Kuwait, Irak, Qatar, Baréin, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Arabia Saudita e Irán a mantenerse en estado de alerta, informarse únicamente a través de fuentes oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades locales.

Para orientación adicional, el Ministerio informó que se mantiene activo el Centro de Coordinación de Información (CECODI), disponible para brindar apoyo y atender consultas de los ciudadanos.

Los canales habilitados son los siguientes: