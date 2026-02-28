Panamá recomienda evitar viajes no esenciales al Medio Oriente por situación regional.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá recomendó a los ciudadanos panameños abstenerse de realizar viajes no esenciales a países del Medio Oriente, ante la situación regional actual.
Para orientación adicional, el Ministerio informó que se mantiene activo el Centro de Coordinación de Información (CECODI), disponible para brindar apoyo y atender consultas de los ciudadanos.
Los canales habilitados son los siguientes:
- Teléfono: (507) 504-9514
- WhatsApp: (507) 6371-8485 y (507) 6330-6252
- Correo electrónico: [email protected]