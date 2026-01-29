Cancillería de Panamá suspende atención por falta de agua

La Cancillería de Panamá informó que el Departamento de Autenticaciones y Legalizaciones no estará brindando atención al público este sábado 31 de enero, debido a la suspensión del servicio de agua potable.
Cancillería de Panamá: motivo de la suspensión
De acuerdo con el comunicado oficial, la medida se adopta luego de que el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) notificara la interrupción del suministro de agua potable durante esa fecha, lo que impide el normal funcionamiento de las oficinas.
La entidad señaló que esta suspensión responde a razones operativas y no a un cierre administrativo programado.