Panamá Nacionales -  29 de enero de 2026 - 15:11

Cancillería de Panamá suspende atención por falta de agua

El servicio no se brindará debido a la suspensión del suministro de agua potable, informó la Cancillería de Panamá.

Christopher Perez
Por Christopher Perez

La Cancillería de Panamá informó que el Departamento de Autenticaciones y Legalizaciones no estará brindando atención al público este sábado 31 de enero, debido a la suspensión del servicio de agua potable.

Cancillería de Panamá: motivo de la suspensión

De acuerdo con el comunicado oficial, la medida se adopta luego de que el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) notificara la interrupción del suministro de agua potable durante esa fecha, lo que impide el normal funcionamiento de las oficinas.

La entidad señaló que esta suspensión responde a razones operativas y no a un cierre administrativo programado.

