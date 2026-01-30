Panama Ports Company: ministra de Trabajo garantiza estabilidad laboral a trabajadores

La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL), Akely Muñoz, se reunió con trabajadores portuarios tras el fallo que declaró inconstitucional el contrato entre el Estado panameño y Panama Ports Company (PPC) , asegurando que la estabilidad laboral fue aclarada y que el Gobierno actuará como garante de los empleos durante el proceso de transición.

Reunión con sindicatos y mensaje tras fallo de Panama Ports Company

Muñoz informó que desde tempranas horas sostuvo encuentros con los colaboradores y con las cinco organizaciones sindicales más representativas, transmitiendo el mensaje del presidente de la República sobre paz y continuidad laboral. Destacó que la operación portuaria se ha mantenido activa al 100 %, sin paralizaciones.

“La principal preocupación era la estabilidad y eso ya quedó resuelto”, afirmó la ministra, quien agradeció a la fuerza laboral por mantener la actividad portuaria en marcha y calificó su desempeño como una muestra de compromiso con el país.

PPC 2 Panama Ports Company. PPC

Oficina permanente en los puertos

Como parte de las medidas, la ministra anunció que el Ministerio de Trabajo tendrá una oficina permanente dentro de las instalaciones de PPC, con personal de la Dirección General de Trabajo, Inspecciones y del Despacho Superior, para atender cualquier duda que surja durante el proceso.

Muñoz recordó que el sector portuario emplea a más de 5.000 trabajadores directos, cifra que se amplía considerablemente al incluir empleos indirectos, operativos y de carga.

Proceso de transición

Sobre los aspectos legales de la transición, indicó que la Autoridad Marítima de Panamá brindará información en su debido momento. Reiteró que el rol del Mitradel es garantizar la tranquilidad y la continuidad laboral de los trabajadores tanto en Panamá como en Colón.

Representantes sindicales respaldaron el encuentro y aseguraron que se les garantizó la permanencia de sus plazas de empleo.