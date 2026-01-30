Tras fallo contra Panama Ports, presidente Mulino explica cómo operarán los puertos

El presidente de la República, José Raúl Mulino , se refirió al fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato de concesión de las terminales portuarias de Balboa y Cristóbal, operadas por Panama Ports Company (PPC), y explicó cómo se desarrollará la operación portuaria a partir de ahora.

Presidente Mulino explica cómo operarán los puertos

El mandatario precisó que, mientras el fallo no quede ejecutoriado, se mantendrá un periodo de continuidad, durante el cual el actual operador seguirá a cargo de los puertos, sin que se produzcan cambios operativos.

Una vez el fallo quede en firme, iniciará un periodo de transición, que concluirá con una nueva concesión portuaria, bajo términos y condiciones favorables para el país.

El presidente de Panamá, @JoseRaulMulino, se pronunció este viernes en un mensaje a la Nación sobre el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declara inconstitucional el contrato entre el Estado panameño y Panama Ports Company para la operación de los puertos de Balboa y… pic.twitter.com/2sZfgebZLS — Telemetro Reporta (@TReporta) January 30, 2026

Mulino explicó que este proceso es el resultado de meses de consultas con expertos de clase mundial, así como con empresas del sector, operadores y clientes de los puertos, lo que permite contar con un panorama claro, ordenado y previsible.

Equipo técnico y transición sin improvisaciones

El presidente anunció la designación del asesor presidencial, ingeniero Alberto Alemán Zubieta, como líder coordinador de un equipo técnico interinstitucional, encargado de manejar el proceso de transición.

"De esta manera garantizaremos que cada paso se dé con orden, profesionalismo y claridad. No habrá improvisación alguna", afirmó el mandatario.

Asimismo, instruyó a la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) a reunirse de inmediato con Panama Ports Company, con el objetivo de coordinar las acciones necesarias durante esta etapa.

La actividad en las instalaciones de Panama Ports Company ha sido continua este viernes 30 de enero, luego de que la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el contrato entre el Estado panameño y la empresa. pic.twitter.com/dgcRk3wGYs — Telemetro Reporta (@TReporta) January 30, 2026

El presidente expresó su expectativa de que la empresa, filial del conglomerado multinacional CK Hutchison Holdings, colabore de manera abierta, destacando su presencia global y cuidado de su reputación corporativa.

Mulino subrayó que el Estado panameño garantizará los derechos que asisten a la empresa, conforme a la Constitución y la ley, al tiempo que fiscalizará el cumplimiento de las obligaciones contractuales hasta que concluya el periodo de transición.

Ministerio de Trabajo acompañará el proceso

El mandatario informó que el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) también acompañará el proceso, con el fin de asegurar una transición fluida y transparente, especialmente en lo relacionado con las relaciones laborales, como ente rector en la materia.

El Gobierno reiteró que el objetivo central es preservar la continuidad operativa, la estabilidad laboral y la confianza del sistema logístico y portuario panameño.