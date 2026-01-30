AMP garantiza operaciones portuarias tras fallo contra Panama Ports Company

La Autoridad Marítima de Panamá ( AMP ) informó al país y a la comunidad internacional que, tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional la concesión otorgada a Panama Ports Company (PPC), el Estado panameño activó un plan técnico de transición operativa para garantizar la continuidad de las actividades portuarias en los puertos de Cristóbal, en el Atlántico, y Balboa, en el Pacífico.

Según el comunicado oficial, los servicios esenciales que sostienen la cadena logística global continuarán operando con normalidad, sin interrupciones, asegurando la estabilidad del comercio internacional que transita por el país.

La AMP detalló que el Gobierno de la República de Panamá, cumpliendo los procesos legales correspondientes, contará con el apoyo especializado de APM Terminals como administrador temporal durante el periodo de transición. La entidad destacó que APM Terminals es una de las operadoras portuarias más confiables del mundo, lo que la convierte en una opción adecuada para asumir esta responsabilidad.

AMP activa plan de transición para garantizar operaciones en puertos

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2017278827970318761?s=20&partner=&hide_thread=false La @AMP_Panama reitera que Panamá, como propietaria de los puertos de Balboa y Cristóbal, "garantiza la continuidad operativa del sistema portuario nacional", esto ante el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declaró inconstitucional el contrato entre el Estado… pic.twitter.com/OAwSnNiGBF — Telemetro Reporta (@TReporta) January 30, 2026

Panamá, en su condición de propietario de los puertos, reafirmó que el sistema portuario nacional mantiene niveles óptimos de productividad, eficiencia y calidad de servicio, garantizando confianza a las navieras y a sus clientes.

Asimismo, la AMP reiteró el interés del presidente de la República en avanzar hacia una transición ordenada y coordinada con Panama Ports Company, filial del conglomerado multinacional CK Hutchison Holdings, expresando confianza en contar con su colaboración constructiva durante esta etapa, en beneficio de la estabilidad del sistema portuario.

La Autoridad Marítima de Panamá reafirmó su compromiso con la protección del interés nacional, la continuidad del comercio internacional, la aplicación estricta del Estado de derecho y el fortalecimiento de la confianza de navieras, inversionistas y socios comerciales alrededor del mundo, subrayando que Panamá seguirá siendo un socio confiable, estable y estratégico para las cadenas logísticas globales.