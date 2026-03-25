Gobierno mantiene subsidios y tarifas de transporte ante aumento del combustible

El Gobierno de Panamá , liderado por el presidente José Raúl Mulino, anunció una serie de acciones destinadas a mitigar el impacto de la crisis energética global en la población y los sectores productivos.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, comunicó la decisión de mantener los siguientes beneficios para los usuarios:

Transporte: Estabilidad en la tarifa del pasaje del Metro de Panamá y MiBus.

Energía: Continuidad en la estabilización tarifaria eléctrica.

Gas Licuado: Mantenimiento del subsidio al cilindro de 25 libras.

“Hemos tomado esta decisión a pesar del aumento de los costos, ante esta crisis energética global, la cual hemos estado monitoreando y siguiendo de cerca desde su inicio, para lo cual se está trabajando en un plan de apoyo”, explicó Chapman. Asimismo, anunció la creación de una comisión de alto nivel que dará seguimiento y buscará soluciones y alternativas ante esta coyuntura.

Esta comisión estará conformada por los ministerios de Economía y Finanzas, Presidencia, Desarrollo Agropecuario, Desarrollo Social, Gobierno, Trabajo y Desarrollo Laboral y Comercio e Industrias. Además, la Contraloría General de la República, la cual tendrá sesiones consultivas con otras entidades como la Secretaría Nacional de Energía, ASEP, Acodeco, AIG y otras entidades de importancia en este proceso.

También se anunciaron acciones para mitigar los aumentos al transporte público de pasajeros y el transporte de alimentos, tanto terrestre como marítimo, incluido el sector de la pesca artesanal. De igual forma, se coordinó acciones para evitar la especulación contra los consumidores, y otras para contener el costo de los fertilizantes.

Finalmente, el titular del MEF informó que sostendrán reuniones con gremios del transporte colectivo y selectivo para integrar sus inquietudes al plan de medidas puntuales que se anunciará en los próximos días.