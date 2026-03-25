Panamá Nacionales -  25 de marzo de 2026 - 10:03

Teletrabajo en Panamá: gobierno evalúa establecer 2 días por semana por alza del combustible

El Gobierno evalúa implementar teletrabajo dos días por semana para reducir el consumo de combustible y la movilidad en Panamá.

Teletrabajo o reuniones virtuales

Teletrabajo o reuniones virtuales

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Gobierno de Panamá evalúa implementar medidas como el teletrabajo parcial para disminuir la movilidad y el impacto del alza del combustible en la economía nacional. La propuesta surge en medio del aumento sostenido en el precio de la gasolina, que continúa afectando el transporte, los alimentos y otros servicios básicos.

Gobierno evalúa teletrabajo dos días por semana

Como parte del plan, las autoridades analizan:

  • Incentivar el teletrabajo en el sector público y privado
  • Reducir el uso de vehículos oficiales
  • Aplicar horarios escalonados
  • Promover el uso de vacaciones acumuladas en el sector público
Diputados proponen teletrabajo dos días a la semana

Estas acciones buscan disminuir la movilidad diaria y, con ello, el consumo de combustible.

Combustible sigue bajo monitoreo

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, explicó que el comportamiento del precio del combustible será evaluado de forma constante. Advirtió que, de continuar el alza, no se descartan nuevas medidas.

En paralelo, diputados de la Asamblea Nacional de Panamá han propuesto formalmente la implementación del teletrabajo al menos dos días por semana.

La iniciativa busca aliviar el gasto en transporte y mejorar la economía familiar de los panameños. La propuesta se fundamenta en la Ley 126 de 2020, que regula esta modalidad laboral y que fue aplicada durante el gobierno de Laurentino Cortizo en el contexto de la pandemia del COVID-19.

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