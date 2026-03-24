Teletrabajo en Panamá: diputados proponen 2 días a la semana por alza del combustible

El aumento en el precio del combustible continúa impactando el bolsillo de los panameños, lo que ha llevado a diputados de la Asamblea Nacional de Panamá a proponer la reactivación del teletrabajo como medida de alivio económico. La iniciativa plantea implementar esta modalidad al menos dos días por semana , tanto en el sector público como en la empresa privada.

El encarecimiento de la gasolina no solo afecta el transporte, sino también el costo de los alimentos y otros servicios, lo que ha generado preocupación en distintos sectores. Ante este escenario, los diputados consideran que el teletrabajo podría reducir gastos de movilización y mejorar la economía familiar.

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Basado en la Ley de teletrabajo

La propuesta se sustenta en la Ley 126 de 2020, que regula esta modalidad laboral en el país. Esta normativa fue aplicada durante el gobierno de Laurentino Cortizo, especialmente durante la pandemia del COVID-19, permitiendo la prestación de servicios sin presencia física mediante herramientas digitales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2036398996168511640?s=20&partner=&hide_thread=false Diputados proponen implementar la Ley de Teletrabajo, ante el alza del precio del combustible, y poder impulsar esta alternativa en el sector público y privado para abaratar costos. pic.twitter.com/AfGM0bHcka — Telemetro Reporta (@TReporta) March 24, 2026

Llamado al Mitradel

El diputado José Pérez Barboni, de la bancada VAMOS, hizo un llamado al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) para que impulse esta medida de forma inmediata.

“No hay excusa para que los sectores tengan teletrabajo… que responda a la crisis energética”, expresó durante el periodo de incidencias. “No hay excusa para que los sectores tengan teletrabajo… que responda a la crisis energética”, expresó durante el periodo de incidencias.

Los proponentes consideran que esta alternativa ayudaría a enfrentar la vulnerabilidad del país ante factores externos que inciden en el precio del combustible. De concretarse, el teletrabajo podría convertirse nuevamente en una herramienta clave para mitigar el impacto económico en los hogares panameños.