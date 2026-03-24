Panamá Nacionales -  24 de marzo de 2026 - 13:32

Semana Santa en Panamá: día en que no se trabaja ni se puede vender alcohol

Conoce qué día de Semana Santa no se trabaja ni se permite el consumo de alcohol en Panamá. Detalles de la Ley Seca y horarios.

Semana Santa en Panamá

Semana Santa en Panamá

IA
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Durante la Semana Santa en Panamá, el Viernes Santo (3 de abril) es el día en el que rigen mayores restricciones a nivel nacional, incluyendo el descanso obligatorio y la prohibición de venta y consumo de bebidas alcohólicas.

Viernes Santo: día sin trabajo ni alcohol

El Viernes Santo es considerado un día de duelo nacional y feriado obligatorio, según lo establecido en el Código de Trabajo. Además, se aplica la conocida como Ley Seca, que prohíbe la venta y consumo de alcohol durante toda la jornada.

¿A qué hora inicia la Ley Seca?

Las restricciones se aplican desde:

  • 12:01 a.m. hasta las 11:59 p.m. del Viernes Santo
Ley seca

Durante este periodo, está prohibida la venta de bebidas alcohólicas en:

  • Cantinas
  • Bares
  • Discotecas
  • Supermercados
  • Restaurantes

Otras restricciones

Además de la Ley Seca, también se establecen otras medidas:

  • Suspensión de actividades bailables y conciertos
  • Prohibición del uso de equipos de sonido a alto volumen
  • Ambiente de recogimiento en todo el país

Aunque la restricción principal corresponde al Viernes Santo, en algunos casos puede comenzar desde la noche del Jueves Santo, dependiendo de disposiciones locales.

En esta nota:
Seguir leyendo

Gobierno ordena cierre de oficinas públicas este 2 de abril por Semana Santa

Feriados de abril en Panamá: días libres oficiales y calendario completo

Monseñor Ulloa bendice el anda de La Última Cena que recorrerá el Casco Antiguo en Semana Santa

Recomendadas

Más Noticias