Semana Santa en Panamá: día en que no se trabaja ni se puede vender alcohol

Durante la Semana Santa en Panamá, el Viernes Santo (3 de abril) es el día en el que rigen mayores restricciones a nivel nacional, incluyendo el descanso obligatorio y la prohibición de venta y consumo de bebidas alcohólicas.
Viernes Santo: día sin trabajo ni alcohol
El Viernes Santo es considerado un día de duelo nacional y feriado obligatorio, según lo establecido en el Código de Trabajo. Además, se aplica la conocida como Ley Seca, que prohíbe la venta y consumo de alcohol durante toda la jornada.
¿A qué hora inicia la Ley Seca?
Las restricciones se aplican desde:
- 12:01 a.m. hasta las 11:59 p.m. del Viernes Santo
Durante este periodo, está prohibida la venta de bebidas alcohólicas en:
- Cantinas
- Bares
- Discotecas
- Supermercados
- Restaurantes
Otras restricciones
Además de la Ley Seca, también se establecen otras medidas:
- Suspensión de actividades bailables y conciertos
- Prohibición del uso de equipos de sonido a alto volumen
- Ambiente de recogimiento en todo el país
Aunque la restricción principal corresponde al Viernes Santo, en algunos casos puede comenzar desde la noche del Jueves Santo, dependiendo de disposiciones locales.