Semana Santa 2026 en Panamá: fechas oficiales y día de descanso obligatorio

Para 2026, la Semana Santa se celebrará del domingo 29 de marzo al domingo 5 de abril. Los días centrales de la Pascua comprenderán del jueves 2 al domingo 5 de abril.
El periodo de Cuaresma comenzará el Miércoles de Ceniza y culminará con la Semana Santa.
Semana Santa 2026: Día de descanso oficial en Panamá
Según el Código de Trabajo de Panamá, el 3 de abril (Viernes Santo) es considerado día de descanso obligatorio. Por ello, si un trabajador debe laborar en un día de fiesta o duelo nacional, deberá recibir un recargo del 150 % sobre el salario correspondiente a la jornada ordinaria, sin perjuicio de su derecho a que se le conceda otro día de descanso compensatorio en la semana. Este recargo incluye la remuneración del día de descanso.