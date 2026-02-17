Semana Santa 2026 en Panamá: fechas oficiales y día de descanso obligatorio

Para 2026, la Semana Santa se celebrará del domingo 29 de marzo al domingo 5 de abril. Los días centrales de la Pascua comprenderán del jueves 2 al domingo 5 de abril.

De acuerdo con el calendario de esta celebración cristiana, conocida también como la “Semana Mayor”, inicia formalmente el Domingo de Ramos, cuando, según los evangelios, Jesucristo entró en Jerusalén.

El periodo de Cuaresma comenzará el Miércoles de Ceniza y culminará con la Semana Santa.

Semana Santa 2026: Día de descanso oficial en Panamá

Según el Código de Trabajo de Panamá, el 3 de abril (Viernes Santo) es considerado día de descanso obligatorio. Por ello, si un trabajador debe laborar en un día de fiesta o duelo nacional, deberá recibir un recargo del 150 % sobre el salario correspondiente a la jornada ordinaria, sin perjuicio de su derecho a que se le conceda otro día de descanso compensatorio en la semana. Este recargo incluye la remuneración del día de descanso.