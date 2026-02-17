Chiriquí Nacionales -  17 de febrero de 2026 - 16:08

Naturgy Panamá confirma interrupción del servicio en varios sectores de Chiriquí

La empresa Naturgy Panamá informó que la situación se originó cuando los fuertes vientos provocaron la caída de un árbol sobre la red eléctrica.

Naturgy Panamá confirma interrupción del servicio en varios sectores de Chiriquí.

Naturgy Panamá confirma interrupción del servicio en varios sectores de Chiriquí.

La empresa Naturgy Panamá informó que varios sectores de la provincia de Chiriquí se mantienen sin suministro eléctrico, entre ellos El Flor, Boquerón Viejo, Cabuya, San Carlos, Bella Vista, Los Anastasios, Santa Rita, Macano y áreas aledañas.

La situación se originó cuando los fuertes vientos provocaron la caída de un árbol sobre la red eléctrica.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2023863272424734929&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Semana Santa 2026 en Panamá: fechas oficiales y día de descanso obligatorio

Tercer pago del PASE-U: calendario oficial para la provincia de Panamá

Empresas europeas siguen sin participar en licitaciones, confirma el presidente

Recomendadas

Más Noticias