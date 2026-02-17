Naturgy Panamá confirma interrupción del servicio en varios sectores de Chiriquí.

La empresa @NaturgyPa informó que se mantienen sin el suministro eléctrico los sectores de El Flor, Boquerón Viejo, Cabuya, San Carlos, Bella Vista, Los Anastasios, Santa Rita, Macano y áreas aledañas en la provincia de Chiriquí, debido a que los fuertes vientos provocaron la… pic.twitter.com/zaIGTQrMLG