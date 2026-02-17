Naturgy Panamá confirma interrupción del servicio en varios sectores de Chiriquí.

La empresa Naturgy Panamá informó que varios sectores de la provincia de Chiriquí se mantienen sin suministro eléctrico, entre ellos El Flor, Boquerón Viejo, Cabuya, San Carlos, Bella Vista, Los Anastasios, Santa Rita, Macano y áreas aledañas.
La empresa @NaturgyPa informó que se mantienen sin el suministro eléctrico los sectores de El Flor, Boquerón Viejo, Cabuya, San Carlos, Bella Vista, Los Anastasios, Santa Rita, Macano y áreas aledañas en la provincia de Chiriquí, debido a que los fuertes vientos provocaron la… pic.twitter.com/zaIGTQrMLG— Telemetro Reporta (@TReporta) February 17, 2026