Qué hacer en Panamá por el Año Nuevo Chino: guía completa de actividades

Este martes 17 de febrero, la comunidad china en Panamá y en el mundo celebra el Año Nuevo Chino, que para este 2026, está representado por el Caballo, animal asociado con la energía, la transformación y el progreso.
Actividades del Año Nuevo Chino en Panamá
Martes 17 de febrero
- Baile de Leones chinos - Barrio Chino de El Dorado
Viernes 20 - domingo 22 de febrero
- Festival de la Primavera - Parque Omar
Sábado 21 y domingo 22 de febrero
- Festival de Año Nuevo Chino - Supercentro El Dorado
Domingo 22 de febrero
- Desfile del Año Nuevo Chino - Barrio Chino de El Dorado
Domingo 1 de marzo
- Carrera caminata de Año Nuevo Chino - Cinta Costera 2
Domingo 22 de febrero
- Festival de Cometas y Panderos - Panamá Pacífico