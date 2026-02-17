Año Nuevo Chino 2026 Entretenimiento -  17 de febrero de 2026 - 10:44

Qué hacer en Panamá por el Año Nuevo Chino: guía completa de actividades

APROCHIPA anunció las actividades gratuitas preparadas dirigidas a toda la familia para celebrar en Panamá el Año Nuevo Chino.

Este 2026

Este 2026, el animal del Año Nuevo Chino es el caballo. 

Por Ana Canto

Este martes 17 de febrero, la comunidad china en Panamá y en el mundo celebra el Año Nuevo Chino, que para este 2026, está representado por el Caballo, animal asociado con la energía, la transformación y el progreso.

Con motivo de esta celebración, la Asociación de Profesionales Chino-Panameña (APROCHIPA) anunció las actividades gratuitas preparadas para este fin de semana, dirigidas a toda la familia.

Actividades del Año Nuevo Chino en Panamá

Martes 17 de febrero

  • Baile de Leones chinos - Barrio Chino de El Dorado

Viernes 20 - domingo 22 de febrero

  • Festival de la Primavera - Parque Omar

Sábado 21 y domingo 22 de febrero

  • Festival de Año Nuevo Chino - Supercentro El Dorado

Domingo 22 de febrero

  • Desfile del Año Nuevo Chino - Barrio Chino de El Dorado

Domingo 1 de marzo

  • Carrera caminata de Año Nuevo Chino - Cinta Costera 2

Domingo 22 de febrero

  • Festival de Cometas y Panderos - Panamá Pacífico
