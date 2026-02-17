Más de 400 visitantes ingresaron al Refugio de Vida Silvestre Isla Iguana

Un total de 423 visitantes fueron recibidos en el Refugio de Vida Silvestre Isla Iguana, en la provincia de Los Santos, donde guardaparques, unidades de la policía ambiental y personal de ecoturismo unieron esfuerzos para garantizar una experiencia segura y ordenada dentro del área protegida.

Como parte de la logística, para la seguridad y orientación de los invitados el equipo se organizó en cuadrillas para recibir lancha por lancha a cada grupo de visitantes. A su llegada, se les brindó información sobre las características del área protegida, la normativa ambiental vigente, las actividades permitidas y las zonas establecidas para realizar un turismo responsable, promoviendo así el respeto y la conservación del entorno natural.

En este sentido, en cumplimiento de las disposiciones legales establecidas, se procedió con los protocolos de rutina como la verificación de las hieleras portátiles a fin de evitar el ingreso de bebidas alcohólicas. Esta medida preventiva que se realiza con el apoyo de la Policía Ambiental permite reforzar el control y mantener el orden dentro del refugio.

Por otra parte, otro personal se encargó de los recorridos por los senderos, dando rondas periódicas en la Playita ubicada en el extremo este de la isla, mientras otro equipo permaneció en Playa El Cirial, brindando seguridad y orientación constante. Las actividades fueron desarrolladas satisfactoriamente gracias al compromiso y la coordinación de todo el grupo de trabajo.