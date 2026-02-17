| Telemetro
Panamá Carnaval -  17 de febrero de 2026 - 08:05

Festival Carnavalístico 2026: horarios y artistas para este martes en la Cinta Costera

Los culecos del Festival Carnavalístico 2026 estarán disponibles para el público desde las 10:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. este martes de carnaval.

Imágenes del Festival carnavalístico 2026.

@mayer
Ana Canto
Por Ana Canto

La Alcaldía de Panamá anunció los artistas que se presentarán en el Festival Carnavalístico 2026, este martes 17 de febrero, la Cinta Costera, como parte de los Carnavales 2026 en la capital.

Los culecos están disponibles al público desde las 10:00 a.m. hasta las 4:00 p.m., del último día de carnaval.

Festival Carnavalístico 2026: artistas para el martes de Carnaval

Culecos

  • Dj Black
  • El Boy C
  • Irving
  • Anubikis

Tarima I Star PTY

  • T.O.K
  • Real Phantom
  • Mole
  • Italian Somali
  • Anyuri
  • Dj Terco
  • Riki Plops

Latin stage

  • Mickey Taveras
  • Pedro Arroyo
  • Jhonathan Chávez
  • Víctor Bernal
  • Samy Sandra Sandoval
Horarios del Festival Carnavalístico 2026

Viernes 13 de febrero

  • Iron City Park: 8:00 p.m. a 12:00 a.m.
  • Kids Stage: 8:00 p.m. a 12:00 a.m.

Del sábado 14 al martes 17 de febrero

  • Culecos: 10:00 a.m. a 4:00 p.m.
  • Iron City Park: 6:00 p.m. a 12:00 a.m.
  • Kids Stage: 6:00 p.m. a 12:00 a.m.
  • I Star Pty Stage: 9:00 p.m. a 4:00 a.m.
  • Latin Stage: 6:00 p.m. a 4:00 a.m.

