Festival Carnavalístico 2026: horarios y artistas para este martes en la Cinta Costera

La Alcaldía de Panamá anunció los artistas que se presentarán en el Festival Carnavalístico 2026, este martes 17 de febrero, la Cinta Costera, como parte de los Carnavales 2026 en la capital.
Festival Carnavalístico 2026: artistas para el martes de Carnaval
Culecos
- Dj Black
- El Boy C
- Irving
- Anubikis
Tarima I Star PTY
- T.O.K
- Real Phantom
- Mole
- Italian Somali
- Anyuri
- Dj Terco
- Riki Plops
Latin stage
- Mickey Taveras
- Pedro Arroyo
- Jhonathan Chávez
- Víctor Bernal
- Samy Sandra Sandoval
Horarios del Festival Carnavalístico 2026
Viernes 13 de febrero
- Iron City Park: 8:00 p.m. a 12:00 a.m.
- Kids Stage: 8:00 p.m. a 12:00 a.m.
Del sábado 14 al martes 17 de febrero
- Culecos: 10:00 a.m. a 4:00 p.m.
- Iron City Park: 6:00 p.m. a 12:00 a.m.
- Kids Stage: 6:00 p.m. a 12:00 a.m.
- I Star Pty Stage: 9:00 p.m. a 4:00 a.m.
- Latin Stage: 6:00 p.m. a 4:00 a.m.