Carnavales 2026 en Panamá: horarios de culecos en la Cinta Costera este domingo 15 de febrero

Los Carnavales 2026 en la ciudad de Panamá continúan según lo planificado en el Festival Carnavalístico en la Cinta Costera, donde se desarrollan actividades con tres tarimas simultáneas para el entretenimiento de los asistentes.

De acuerdo con información suministrada por Aramis Cornejo, representante de la Asociación de Bares y Discotecas, los tradicionales culecos se realizarán hasta el martes 17 de febrero.

Horario de los culecos en la Cinta Costera

Los mojaderos se desarrollarán en la tarima principal en el siguiente horario:

De 10:00 a.m. a 4:00 p.m.

Desde el sábado 14 hasta el martes 17 de febrero

El Festival Carnavalístico 2026 arrancará a partir del viernes 13 de febrero a las 8:00 p.m. en la Cinta Costera y contará con tres tarimas de forma simultánea.

Aramis Cornejo, de la Asociación de Bares y Discotecas, dio a conocer que desde el sábado 14 hasta el martes 17 de…



Aramis Cornejo, de la Asociación de Bares y Discotecas, dio a conocer que desde el sábado 14 hasta el martes 17 de… pic.twitter.com/M9VebgHDFp — Telemetro Reporta (@TReporta) February 5, 2026

Los culecos forman parte de las actividades más esperadas de los carnavales, atrayendo a miles de personas que participan en los festejos bajo estrictas medidas de seguridad y organización.

Las autoridades reiteraron el llamado a los asistentes a disfrutar las festividades con responsabilidad, respetar las normas establecidas y atender las recomendaciones de seguridad para garantizar un ambiente familiar y seguro.