Calle 7 Calle 7 -  17 de febrero de 2026 - 14:44

Calle 7 Panamá regresa este 23 de febrero con nueva temporada y estudio renovado

La temporada anterior de Calle 7 Panamá tuvo como ganadores a integrantes del equipo Furia Roja. Joma y Kevin hicieron historia dentro del programa.

Etapa verde de Calle 7 Panamá.

Ana Canto
Por Ana Canto

El lunes 23 de febrero inicia la nueva temporada de Calle 7 Panamá, que estrenará un nuevo estudio donde se pondrán a prueba las destrezas en tierra, aire y agua de los competidores.

Como en ediciones anteriores, se espera el ingreso de nuevos participantes, quienes deberán esforzarse en cada competencia para mantenerse en el campo de batalla y enfrentarse a los más experimentados.

No te pierdas las nuevas competencias y retos a partir de las 4:00 p.m., a través de Telemetro Canal 13, en el sitio web oficial www.telemetro.com y en el canal de YouTube de Calle 7 Panamá.

