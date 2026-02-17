Calle 7 Panamá regresa este 23 de febrero con nueva temporada y estudio renovado

El lunes 23 de febrero inicia la nueva temporada de Calle 7 Panamá , que estrenará un nuevo estudio donde se pondrán a prueba las destrezas en tierra, aire y agua de los competidores.

Como en ediciones anteriores, se espera el ingreso de nuevos participantes, quienes deberán esforzarse en cada competencia para mantenerse en el campo de batalla y enfrentarse a los más experimentados.

La temporada anterior tuvo como ganadores a integrantes del equipo Furia Roja. Joma y Kevin hicieron historia dentro del programa.

No te pierdas las nuevas competencias y retos a partir de las 4:00 p.m., a través de Telemetro Canal 13, en el sitio web oficial www.telemetro.com y en el canal de YouTube de Calle 7 Panamá.