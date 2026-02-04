Sorprendente final en Calle 7 Panamá: Joma y Kevin son los nuevos campeones

Este miércoles 4 de febrero se disputó la electrizante final de la temporada 26 de Calle 7 Panamá , en la que Joma y Kevin del equipo rojo, lograron completar el exigente circuito, coronándose campeones en las categorías femenina y masculina, respectivamente.

Desde un nuevo set de competencia, los finalistas se enfrentaron a un recorrido que incluyó pruebas acuáticas, aéreas y terrestres, poniendo al límite sus destrezas, resistencia y capacidades físicas.

Calle 7 Panamá: el esfuerzo de Joma tuvo recompensa

"No tengo palabras. No me pasaba otra cosa por la mente que quedar campeona (...) Agradecerle Dios, a mi abuelo, a mi abuela, a mi familia y a toda la fanaticada (...) Gracias por todo el apoyo", expresó Joma, quien llegó desde Chiriquí la temporada pasada y se convirtió en la novata revelación de esa edición.

Por su parte, Zory, del equipo amarillo y principal contrincante de Joma, logró avanzar a la final tras varias temporadas de participación. Aunque reconoció sentirse triste por no alcanzar el campeonato, destacó el esfuerzo de su compañera y no dudó en felicitarla por su desempeño durante la competencia.

Embed - CALLE 7 PANAMÁ on Instagram: "¡DE CHIRIQUÍ PARA EL MUNDO! @jomac7pa es la nueva campeona del campo de Batalla en nuestro nuevo estudio" View this post on Instagram

Calle 7 Panamá: Kevin es el nuevo campeón del Campo de Batalla

Kevin, tras saludar a sus familiares y compañeros, agradeció el respaldo de su equipo dentro de Calle 7 Panamá y destacó que, pese a las circunstancias y a las dificultades enfrentadas a lo largo de la competencia, logró avanzar hasta las etapas finales y cumplir uno de sus sueños más anhelados: coronarse campeón del Campo de Batalla.

La temporada 27 de Calle 7 Panamá dará inicio el lunes 23 de febrero.