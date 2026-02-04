Miviot y UTP digitalizan información histórica de ordenamiento territorial

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) y la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) iniciaron este lunes 2 de febrero de 2026 el primer Mapatón, una iniciativa orientada a transformar y digitalizar la información histórica de ordenamiento territorial del país.

La jornada técnica es coliderada por Alessandra Treuherz, directora de Investigación Territorial del Miviot; Yennifer Cedeño, jefa de la Unidad de Información Gráfica Territorial; y Gianina Rodríguez, subdirectora de Ordenamiento Territorial, por parte del Miviot; así como por Haydée Osorio Ugate, en representación de la Universidad Tecnológica de Panamá.

En este esfuerzo conjunto, la UTP aporta el espacio físico, el equipamiento tecnológico y la participación de estudiantes, mientras que el Miviot contribuye con el conocimiento técnico, la orientación especializada y la información territorial necesaria para la digitalización de los datos de zonificación a nivel nacional.

Con este Mapatón, el Miviot no solo fortalece su sistema de información territorial, sino que también impulsa las competencias de los futuros profesionales, quienes contribuyen a una planificación urbana y rural basada en información real y georreferenciada, orientada al bienestar de la población.