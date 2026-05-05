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Estado le adeuda $200 millones al sector bancario, reveló el ministro de Vivienda

El ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Jaime Jované, brindó detalles de la nueva Ley de Interés Preferencial. También informó que el Estado todavía le adeuda 200 millones de dólares al sistema bancario en concepto de intereses preferenciales vencidos en períodos anteriores, y a pesar de haber honrado parte de los pagos en este Gobierno, no ha completado el 100% de la deuda heredada de gestiones anteriores.