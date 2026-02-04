Metro de Panamá renueva tarjetas especiales 2026: jubilados y discapacidad

El Metro de Panamá , en conjunto con la empresa SONDA, anunció el inicio del proceso de renovación y activación de las tarjetas especiales dirigidas a jubilados, pensionados, personas de la tercera edad y personas con discapacidad para el periodo 2026.

La entidad informó que el beneficio aplicará para todos los usuarios que posean este tipo de tarjeta especial y que hayan realizado al menos un viaje durante los últimos seis meses del año 2025. En estos casos, la renovación se realizará de manera automática.

Cómo actualizar la tarjeta

Para hacer efectiva la actualización, los usuarios deberán acercar su tarjeta en cualquiera de los siguientes puntos:

Activadores de saldo de “Viaje sin contacto”

Máquinas de venta y recarga de tarjetas ubicadas en todas las estaciones de las Líneas 1 y 2 del Metro de Panamá

Fecha límite para el proceso

El Metro de Panamá detalló que el proceso de renovación automática se mantendrá vigente hasta el próximo 28 de febrero.

No obstante, la entidad aclaró que, si un usuario no utiliza el servicio durante ese periodo, podrá realizar la actualización en cualquier momento del año acercándose a los activadores de saldo disponibles en las estaciones.

Esta medida forma parte de las acciones para garantizar que los grupos beneficiarios mantengan activo el acceso a las tarifas preferenciales en el sistema de transporte masivo.