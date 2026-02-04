Panamá Nacionales -  4 de febrero de 2026 - 17:11

Aduanas decomisa sandalias falsificadas valoradas en miles de dólares en Chiriquí

La mercancía era transportada sin la documentación correspondiente, por lo que fue remitida a la Dirección de Propiedad Intelectual de Aduanas.

Ana Canto
Por Ana Canto

Inspectores de la Autoridad Nacional de Aduanas decomisaron 400 pares de sandalias presuntamente falsificadas durante un operativo realizado en la recta de Gariché, en la provincia de Chiriquí, tras labores de inteligencia y seguimiento.

La mercancía, valorada en aproximadamente B/.15,000, era transportada sin la documentación correspondiente, por lo que fue remitida a la Dirección de Propiedad Intelectual para los trámites legales pertinentes.

