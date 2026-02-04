Aduanas decomisa sandalias falsificadas valoradas en miles de dólares en Chiriquí

Inspectores de la Autoridad Nacional de Aduanas decomisaron 400 pares de sandalias presuntamente falsificadas durante un operativo realizado en la recta de Gariché, en la provincia de Chiriquí, tras labores de inteligencia y seguimiento.
La mercancía valorada en B/.15,000, era transportada sin documentación y fue remitida a la Dirección…